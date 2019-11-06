15:21 06 Ноября 2019
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD63.59
  • EUR70.43
Поиск
Видео

Уникальная семья: "Белоснежки" из Казахстана покорили соцсети необычной красотой

Получить короткую ссылку
28 0 0
Новости
Все новости
Все новости
© Видео RUPTLY/Instagram/@assel_kamila
Sputnik Абхазия

В Казахстане произошел уникальный случай – в семье Калагановых с разницей в 13 лет родились две девочки с альбинизмом.

Родители девочек признаются, что раньше и сами не знали о существовании такого явления. И лишь после рождения Асели выяснилось, что в роду уже бывали подобные случаи.

Конкурс красоты среди альбиносов Африки провели в Кении
© Видео RUPTLY
Ослепительная красота: в Кении провели конкурс среди альбиносов

Из-за проблем со зрением с первого по пятый класс Аселя училась в специализированной школе, но потом перевелась в обычную. Сначала она боялась встречи с новыми одноклассниками и насмешек по поводу своей внешности. Оказалось, что зря: по словам девушки, она довольно быстро обзавелась друзьями на новом месте.

Аселя рассказывает, что с раннего возраста любила позировать перед камерой. В десять лет она впервые приняла участие в профессиональной фотосессии, после которой ей стали поступать предложения о съемках. С появлением младшей сестренки Камиллы приглашений стало еще больше.

Читайте также:



Еще видео

Главные темы

Орбита Sputnik

Колумнисты
Репатриация
Мультимедиа
Мощь стихии: лучшие метеорологические фотографии года
Ярко, сладко и с кислинкой: осенние фрукты Абхазии
Статистика преступлений в Абхазии
Преступление и наказание: криминогенная обстановка в Абхазии c 2008 по 2018 годы


Соцсети
Sputnikabkhazia
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться