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Ярко, сладко и с кислинкой: осенние фрукты Абхазии

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Осень в Абхазии – пора сбора урожая. На плантациях уже созрели первые мандарины, фейхоа и самая сладкая ноябрьская хурма.

В этом году мандаринов в Абхазии меньше, чем в прошлом. За сентябрь и октябрь 2019 года было экспортировано все лишь три тонны мандаринов, это в два раза меньше показателей за аналогичный период прошлого года.

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Кабинет министров Абхазии установил закупочные цены на цитрусовые

В этот раз Государственный таможенный комитет прогнозирует объем экспорта в 20 тысяч тонн, это на 10 тонн меньше, чем в 2018-м году. Как объясняют эксперты,  низкий урожай не связан с нашествием мраморного клопа, просто у цитрусовых не каждый год выдается урожайным. По установленным Кабинетом министров правилам, закупочная цена за килограмм мандаринов составит 19 рублей 50 копеек.

В отличие от мандаринов, урожай фейхоа и хурмы увеличился в несколько раз. В этом году из Абхазии в Россию будет доставлено 47 тонн фейхоа, что на 36 тонн больше, чем в прошлом году. Средняя закупочная цена экзотического фрукта – 20 рублей, на рынках Абхазии придется отдать в среднем 80 рублей за килограмм, а в России около 100 рублей. В Национальном исследовательском институте Абхазии выращивают около 50 экспериментальных сортов фейхоа. Большинство были изобретены учеными –агрономами в Абхазии и носят местные "имена" – "ацха" (мед – ред.), "апсуа" (абхазский- ред.), "гулрыпшский", "амра" (солнце-ред.), амза (луна – ред.). Эксперты различают сорта по внешнему виду, размеру и вкусу – более сладкие или с кислинкой.

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Теги:
урожай


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