Осенний урожай: экспорт абхазской фейхоа увеличился в разы

В 2018 году общий объем экспорта фейхоа составил 11 тонн. В этом году только за сентябрь и октябрь 2019 года через российско-абхазскую границу перевезли 47 тонн фейхоа.

СУХУМ, 25 окт – Sputnik. Объем экспорта фейхоа из Абхазии в Россию увеличился на 36 тонн по сравнению с предыдущим годом, рассказала на радио Sputnik Абхазия начальник отдела статистики Государственного таможенного комитета Асида Квициния.

"За сентябрь и октябрь 2019 года экспорт составил 47 тонн. В сравнении с аналогичным периодом 2018 года это на 36 тонн больше. В прошлом году из Абхазии было экспортировано всего 11 тонн фейхоа", – рассказала Квициния.

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В текущем году увеличился объем экспорта и хурмы. За сентябрь и октябрь из республики вывезли две тонны 600 килограмм фрукта. Увеличение объема фейхоа и хурмы начальник отдела статистики Государственного таможенного комитета Абхазии связывает с хорошими урожаем и погодными условиями.

Асида Квициния также отметила, что уже начались поставки цитрусовых в Россию. Однако, урожай мандаринов в этом году не радует. За сентябрь и октябрь 2019 года из республики вывезли всего три тонны цитрусовых. Это почти в два раза меньше показателей 2018 года.

"Мандариновый сезон прошлого года дал рекордные показатели по экспорту. Объем экспорта составил 30 тысяч тонн. Объем экспорта мандаринов в 2019 году прогнозируется в размере 20 тысяч тонн. При этом средняя стоимость мандаринов составляет от 22 до 25 рублей. Цена практически такая же, как и в прошлом году", – подчеркнула Квициния.

И, тем не менее, расстраиваться пока рано. Мандариновый пик в республике наступает лишь в декабре, перед Новым годом.

Начальник отдела статистики Государственного таможенного комитета Абхазии добавила, что с каждым годом растет номенклатура товаров, вывозимых из Абхазии. Сегодня из республики осуществляются поставки арбузов, клубники, джемов, чая, аджики, эвкалипта и других товаров.

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