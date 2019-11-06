Атмосфера враждебности: Лавров рассказал о ситуации вокруг российских СМИ за рубежом

Сергей Лавров назвал попытками политической цензуры ограничения, вводимые в некоторых странах на работу российских журналистов. Это заявление министр иностранных дел сделал на проходящей в Москве конференции "Свобода СМИ и безопасность журналистов в России и в регионе ОБСЕ: вызовы и возможности в эпоху цифровых технологий".
"Вокруг российских медиаресурсов во многих странах нагнетается атмосфера враждебности, недоверия", — считает Сергей Лавров.
В качестве примера он вспомнил проходившую летом 2019 года в Лондоне Глобальную конференцию по свободе прессы. Британские власти не пустили на нее представителей телеканала RT и агентства Sputnik, а аккредитованному на конференцию работнику МИД России не выдали визу.
По словам Лаврова, цель подобных проектов, куда приглашают только "своих", ввести предвзятое регулирование СМИ, разделить их по принципу "наши" и "чужие".
"А если говорить прямо — ввести политическую цензуру", — подчеркнул министр.
В итоге подобные действия приводят не только к фрагментации информационного пространства, но и подрывают доверие в межгосударственных отношениях, уверен глава Министерства.
При этом он подчеркнул, что Москва продолжит обеспечивать условия работы для всех без исключения журналистов, а также будет выступать за честный диалог под эгидой ОБСЕ. По мнению министра, только в рамках такого диалога можно предметно, без политизации рассматривать любые вопросы, которые неизбежно возникают у государств-участников ОБСЕ друг к другу.
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