Атмосфера враждебности: Лавров рассказал о ситуации вокруг российских СМИ за рубежом

Министр иностранных дел России Сергей Лавров, выступая на конференции ОБСЕ по вопросам свободы СМИ, рассказал об истинных причинах давления на работающих за рубежом российских журналистов

Сергей Лавров назвал попытками политической цензуры ограничения, вводимые в некоторых странах на работу российских журналистов. Это заявление министр иностранных дел сделал на проходящей в Москве конференции "Свобода СМИ и безопасность журналистов в России и в регионе ОБСЕ: вызовы и возможности в эпоху цифровых технологий".

"Вокруг российских медиаресурсов во многих странах нагнетается атмосфера враждебности, недоверия", — считает Сергей Лавров.

В качестве примера он вспомнил проходившую летом 2019 года в Лондоне Глобальную конференцию по свободе прессы. Британские власти не пустили на нее представителей телеканала RT и агентства Sputnik, а аккредитованному на конференцию работнику МИД России не выдали визу.

По словам Лаврова, цель подобных проектов, куда приглашают только "своих", ввести предвзятое регулирование СМИ, разделить их по принципу "наши" и "чужие".

"А если говорить прямо — ввести политическую цензуру", — подчеркнул министр.

В итоге подобные действия приводят не только к фрагментации информационного пространства, но и подрывают доверие в межгосударственных отношениях, уверен глава Министерства.

При этом он подчеркнул, что Москва продолжит обеспечивать условия работы для всех без исключения журналистов, а также будет выступать за честный диалог под эгидой ОБСЕ. По мнению министра, только в рамках такого диалога можно предметно, без политизации рассматривать любые вопросы, которые неизбежно возникают у государств-участников ОБСЕ друг к другу.

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