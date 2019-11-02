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Встреча главы МИД РФ С. Лаврова с генеральным секретарем ОБСЕ Т. Гремингером

Лавров: Европа пошла по пагубному пути, следуя на поводу у США

© Sputnik / Александр Вильф
В мире
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Sputnik Абхазия

Администрация Трампа ранее установила двадцатипятипроцентные тарифы на французское вино, итальянский сыр и односолодовый шотландский виски.

СУХУМ, 2 ноя - Sputnik. Глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что европейские страны, следуя на поводу у США по ряду направлений, действуют ситуативно, но все попытки действовать вопреки международному праву пагубны, передает РИА Новости.

"Никому не хочется оказаться в мире с правилами, которые будут означать бесправие для всех остальных. Если наши европейские коллеги идут на поводу у США в тех вопросах, о которых я упомянул – ОЗХО и целый ряд других направлений, то они действуют ситуативно. Они не понимают, что эта бомба будет воспроизведена в том числе и в тех ситуациях, когда им будет не нужно отказываться от международно-правового фундамента и получать навязанные извне правила" , - заявил Лавров.

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По его словам, "такие ситуации вполне прогнозируемы".

"Это так же, как в Ливии. Когда разрушали эту страну, то использовали террористов для того, чтобы свалить режим Муаммара Каддафи. Когда свалили Муаммара Каддафи, террористы пошли на Мали. И тогда уже наши французские коллеги, открыто признававшие, что они их вооружают, стали просить о поддержке в противодействии этим террористам в Мали", - продолжил министр.

Он напомнил, что "вместо выполнения международно-правовой резолюции Совета безопасности ООН, которая запрещала поставлять в Ливию оружие, пользовались правилом, что все средства хороши, чтобы свалить Муаммара Каддафи".

"Потом – за что боролись, на то и напоролись. До сих пор эти люди в Мали продолжают поддерживать напряженность, осуществлять террористические акты. То же самое, что было и в Ираке, когда появилась ИГИЛ*. То же самое, что было в Сирии, когда из "Аль-Каиды"* появилась "Джабхат ан-Нусра"*, - указал Лавров.

Он подчеркнул, что все попытки использовать правила, которые противоречат международному праву, пагубны. "Международное право гласит: с террористами никаких договоренностей быть не может", - заявил министр.

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Ни одна страна, даже союзник США не застрахована от американских санкций, заявил глава МИД России Сергей Лавров.

"Никто не застрахован, даже американские союзники, от санкций. Это такая дубина, которой размахивают абсолютно бездумно", - заявил он.

Министр добавил, что государства, которые пользуются долларами в экономических отношениях с другими странами, "в любой момент могут стать заложниками американских геополитических замыслов".

*Террористическая организация, запрещенная в России

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Теги:
Фронт ан-Нусра, Исламское государство, Аль-Каида, Сергей Лавров, Европа, США


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