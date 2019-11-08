Дело техники: зенитчики России и Египта провели боевые учения ПВО

Под Каиром состоялась тренировка в рамках первого российско-египетского учения войск противовоздушной обороны "Стрела Дружбы-2019".

Египетские вертолеты Ка-52 и самолеты Миг-29 выполняли роль условного противника, который совершил воздушное нападение. Противник действовал на различной высоте, скорости и с различных рубежей, сообщила пресс-служба Южного военного округа.

Совместные расчеты зенитно-ракетных комплексов военнослужащих России и Египта произвели поиск, обнаружение, сопровождение и условное уничтожение этих целей электронными пусками. Затем участники учений отработали смену позиций, совершив марш в новый район.

Завершающим этапом тренировки стала боевая стрельба из всех ракетных комплексов по беспилотникам.

В учениях для выполнения боевых задач используют дивизионы ЗРК "Бук-М2Э", "Тор-М2Э" и зенитные самоходные установки №СУ-23-4М "Шилка-М" и подразделения переносных ЗРК "Игла-С". В учениях были задействованы зенитно-ракетные комплексы только российского производства, стоящие на вооружении армии Египта.

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