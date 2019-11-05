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Обнаружили и окружили: военные разведчики ЮВО уничтожили лагерь "противника" в Абхазии

© Foto / Пресс-служба ЮВО
В Абхазии
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Sputnik Абхазия

В рамках проведения тактико-специального учения использовались подрывные заряды ИМ-120, сигнальные ракеты и холостые патроны к стрелковому оружию.

СУХУМ, 5 ноя – Sputnik. В свой профессиональный праздник, День военного разведчика, военные российской военной базы Южного военного округа (ЮВО) ликвидировали скрытый лагерь условного незаконного вооруженного формирования, об этом сообщает пресс-служба ЮВО.

Военнослужащие с применением комплексов разведки, управления и связи (КРУС) "Стрелец" обнаружили место нахождения личного состава соединения условного противника.

"Скрытный лагерь дислоцировался в заброшенных строениях. Разведчики получили из командного пункта приказ совершить налет с целью захвата пленных и добычи важных носителей информации", - сообщили в пресс-службе.

Военные окружили лагерь и, передвигаясь на бронеавтомобилях, успешно осуществили атаку застигнутого врасплох противника.

Целью мероприятия была подготовка военнослужащих к оперативным действиям в условиях шумовых эффектов и стрессовых ситуаций, а также эффективному применению штатного вооружения и техники.

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Теги:
Южный военный округ


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