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Мастер-класс от Хабиба: как воспитывать детей

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Sputnik Абхазия

Знаменитый спортсмен уверен, что главное в воспитании - это собственный пример и отсутствие свободного времени.

Чемпион UFC в легком весе, россиянин Хабиб Нурмагомедов рассказал, как родителям необходимо воспитывать своих детей. Эту тему он затронул, выступая на мероприятии в Краснодаре.

По словам бойца, дети всегда только следуют примеру, который подают им родители.

"Поэтому больше советую родителям уделять время своим детям, воспитывать их".

Нурмагомедов пояснил, что если взрослые курят и говорят ребенку не делать этого, то толку не будет, поскольку отец для ребенка является авторитетом.

Спортсмен подчеркнул, что родителям нужно своей жизнью демонстрировать правильный пример, а кроме того, заставлять детей учиться и тренироваться.

Боец также добавил, что у детей не должно быть свободного времени, так как это - "самое опасное" для них.

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Теги:
воспитание


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