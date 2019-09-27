Ибрагимович бросил вызов Нурмагомедову

СУХУМ, 27 сен - Sputnik. Шведский форвард "Лос-Анджелес Гэлакси" Златан Ибрагимович запустил флешмоб в своем Twitter, бросив вызов российскому бойцу, чемпиону UFC Хабибу Нурмагомедову, своему бывшему одноклубнику по "Манчестер Юнайтед" Полю Погба, теннисисту Новаку Джоковичу и агенту Мино Райоле.
Суть флешмоба заключается в том, чтобы изобразить героя фильма "Матрица", уклоняющегося от пуль, при этом удерживая на груди футбольный мяч.
Matrix challenge: @paulpogba @DjokerNole @TeamKhabib @MinoRaiola SHOW ME #matrixchallenge pic.twitter.com/ZEUk8o0Wi0— Zlatan Ibrahimović (@Ibra_official) September 27, 2019
Златан Ибрагимович - шведский футболист боснийско-хорватского происхождения, нападающий клуба MLS "Лос-Анджелес Гэлакси", бывший капитан сборной Швеции.
Хабиб Нурмагомедов - российский боец смешанных единоборств (ММА). На счету 30-летнего Нурмагомедова 28 побед в 28 боях в смешанных единоборствах.
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