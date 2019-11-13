ФСБ России изъяла 440 килограммов наркотиков из онлайн-магазина

Следственными подразделениями ФСБ возбуждено семь уголовных дел о покушении на незаконный сбыт наркотиков в особо крупном размере.

СУХУМ, 13 ноя - Sputnik. Сотрудники ФСБ России изъяли наркотики на 650 миллионов рублей из одного из крупнейших в даркнете интернет-магазинов, рассылавшего запрещенные вещества от Петербурга до Томска. Об этом сообщается на сайте спецслужбы.

"На территории Тверской, Воронежской, Московской, Новосибирской, Омской, Оренбургской, Саратовской, Тюменской, Томской и Челябинской областей из незаконного оборота изъято 440 килограммов наркотических средств (МДМА, a-PVP, мефедрона, гашиша)... По оценкам специалистов, розничная стоимость изъятых наркотических средств достигает 650 миллионов рублей", - говорится в релизе.

С поличным поймали семь сотрудников интернет-магазина, но организаторов среди них нет, только курьеры, развозившие товар между регионами и внутри них. Двое фигурантов, по оперативным данным, отвечали за особо крупные партии – развозили до 300 килограммов наркотиков из Москвы и Петербурга в региональные города. Остальным доверяли партии до 50 килограммов, которые возились уже внутри субъектов.

Все фигуранты находятся в СИЗО.

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