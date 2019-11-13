"Ах ты, ноченька": что пели на пресс-конференции в Sputnik

Гала-концерт международного хорового фестиваля "Шьардаамта" пройдет в Абхазской Госфилармонии имени Раждена Гумба в среду 13 ноября, начало в 18:00.

Первый международный хоровой фестиваль "Шьардаамта" проходит в Абхазии с 11 по 14 ноября, в трех городах – Гудауте, Пицунде и Сухуме. Об успехах, переживаниях и программе проекта рассказали организаторы и участники фестиваля в пресс-центре Sputnik Абхазия.

Главный хормейстер, солистка камерного хора Московской консерватории Мария Челмакина по просьбе участников пресс-конференции исполнила русскую народную песню "Ах ты, ноченька".

По словам художественного руководителя Абхазской госфилармонии Эсмы Джениа, идея о том, чтобы провести международный хоровой фестиваль в Абхазии, вынашивалась три года и была довольно рискованной.

Организаторы переживали, что местную публику не привлечет подобная музыка и то, что финансовые расходы на проведение фестиваля станут непосильной ношей. Помогли Минкульт республики и коммерческие партнеры.

Вместе с Абхазской хоровой капеллой на "Шьардаамта" выступят коллективы Уральского государственного камерного хора и камерный хор Московской консерватории. Запланированы совместные выступления с местным хором, а также будет аккомпанировать молодой абхазский пианист Барас Куджба.

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