Квазигосударство на восточном берегу Евфрата: какие цели преследуют США в Сирии

США хотят отделить территории на восточном берегу реки Евфрат, чтобы создать квазигосударство на сирийских территориях.

В среду 13 ноября сообщалось, что американские военные вошли в Сирию через незаконный КПП на границе с Ираном и остановились в районе нефтяных месторождений на северо-востоке.

Около 90 процентов сирийской нефтяной добычи сосредоточено на восточном берегу Евфрата. В октябре президент США Дональда Трамп объявил о выводе американских войск с территорий на севере арабской республики, однако вскоре сообщил, что часть военных останется.

По его словам, цель США — "охранять нефть" от боевиков "Исламского государства"*, поскольку раньше нефтедобыча в этом районе была главным источником их дохода. Американский лидер отметил, что, "возможно, настало время, чтобы курды перешли в этот нефтяной регион", поскольку "им нужны деньги".

По мнению министра иностранных дел России Сергея Лаврова, конечная цель Вашингтона - расположенные на восточном берегу нефтяные месторождения.

Зачем это США, смотрите в видео.

Читайте также: