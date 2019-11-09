Путин и Эрдоган обсудили по телефону ситуацию в Сирии

Россия и Турция подписали меморандум о совместных действиях по урегулированию ситуации на северо-востоке Сирии 22 октября в Сочи.

СУХУМ, 9 ноя - Sputnik. Президенты России и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган в ходе телефонных переговоров обсудили ситуацию в Сирии и подтвердили приверженность сочинскому меморандуму, сообщает РИА Новости со ссылкой на сообщение администрации президента Турции.

"Состоялись телефонные переговоры нашего президента с Владимиром Путиным. Они обсудили ситуацию в Сирии и подтвердили приверженность сочинскому меморандуму от 22 октября", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в ходе переговоров обсуждались также развитие двусторонних отношений и шаги для увеличения торгового оборота между Россией и Турцией.

По итогам переговоров глав России и Турции 22 октября в Сочи был подписан меморандум о взаимопонимании. В нем, в частности, указывалось, что подразделения российской военной полиции и сирийской пограничной службы вводятся с 12:00 23 октября на сирийскую сторону сирийско-турецкой границы за пределами зоны турецкой операции "Источник мира".

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