"Тихий и спокойный парень": очевидцы рассказали о стрельбе в Благовещенске

Очевидец и знакомый студента, устроившего стрельбу в благовещенском колледже, рассказал об обстоятельствах трагедии, а также поделился информацией о характере преступника.
По словам очевидца, стрелок не проявлял агрессии, был "тихим и спокойным парнем".
В четверг в колледже строительства и жилищно-коммунального хозяйства в Благовещенске 19-летний студент устроил стрельбу: погиб его ровесник, еще трое молодых людей пострадали.
Прибывшие полицейские вступили в перестрелку со злоумышленником, он был заблокирован в аудитории и покончил с собой. Следственный комитет России возбудил уголовное дело об убийстве из хулиганских побуждений. По предварительным данным регионального УМВД, причиной стрельбы стал конфликт между сверстниками.
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