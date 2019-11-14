"Тихий и спокойный парень": очевидцы рассказали о стрельбе в Благовещенске

В четверг в одном из колледжей строительства в Благовещенске студент устроил стрельбу: погиб его ровесник, еще трое молодых людей пострадали.

Очевидец и знакомый студента, устроившего стрельбу в благовещенском колледже, рассказал об обстоятельствах трагедии, а также поделился информацией о характере преступника.

По словам очевидца, стрелок не проявлял агрессии, был "тихим и спокойным парнем".

В четверг в колледже строительства и жилищно-коммунального хозяйства в Благовещенске 19-летний студент устроил стрельбу: погиб его ровесник, еще трое молодых людей пострадали.

Прибывшие полицейские вступили в перестрелку со злоумышленником, он был заблокирован в аудитории и покончил с собой. Следственный комитет России возбудил уголовное дело об убийстве из хулиганских побуждений. По предварительным данным регионального УМВД, причиной стрельбы стал конфликт между сверстниками.

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