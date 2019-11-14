Студент устроил стрельбу в благовещенском колледже: есть жертвы

СУХУМ, 14 ноя – Sputnik. В результате стрельбы в строительном колледже в Благовещенске убит один и ранены еще три человека, сообщает РИА Новости.
Нападавший - 19-летний студент этого же учебного заведения, покончил с собой.
Трое пострадавших при стрельбе получили множественные ранения.
"У всех множественные огнестрельные ранения. Двое пострадавших подростков госпитализированы в Амурскую областную детскую клиническую больницу (один в тяжелом состоянии, у второго – состояние средней тяжести). Третий раненый - в Благовещенской городской больнице, состояние компенсированное. Медики обоих учреждений оказывают всю необходимую помощь", - сообщил представитель регионального минздрава.
Предварительно, причиной стрельбы стал конфликт между сверстниками.
Студент аграрного колледжа Благовещенска, расположенного по соседству со строительным, где произошла стрельба, заявил, что выстрелы начались еще на улице, а стрелявший подвергался издевательствам в своем учебном заведении.
"В группе его гнобили... Перестрелку он начал на улице", - заявил студент, имеющий общих знакомых со стрелявшим.
По его словам, из-за стрельбы в соседнем здании студентов аграрного колледжа эвакуировали, это произошло уже после начала занятий. Сейчас весь квартал вокруг колледжей оцеплен, на месте полиция, скорая, пожарные, ОМОН.
По данным следствия, 19-летний студент устроил стрельбу в колледже из зарегистрированного на него охотничьего оружия.
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