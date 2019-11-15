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Илону Маску не слабо: зарядки Tesla Supercharger появились в Нур-Султане

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Sputnik Абхазия

Илон Маск сдержал свое слово — первые в СНГ быстрые зарядки Tesla Supercharger установили в столице Казахстана.

В Нур-Султане открылись первые на территории Центральной Азии сверхбыстрые зарядные станции Tesla Supercharger.

Они расположены в столичном бизнес-центре Talan Towers: четыре — на парковке возле отеля The Ritz-Carlton, еще две — в подземном паркинге.

Supercharger заряжает электромобили Tesla Model S, Model X и Model 3 на 50 процентов за 20 минут и на 80 процентов — за 40 минут. Максимальная мощность зарядки составляет 250 кВт.

Tesla имеет более 12 тысяч таких станций по всему миру.

Минувшей весной основатель компании Илон Маск на одной из презентаций говорил о планах расширить сеть зарядных станций. В этот момент один из гостей презентации выкрикнул из зала слово "Казахстан". Предприниматель в ответ засмеялся и сказал, что в Казахстане поддерживают его компанию, поэтому станции могут быть построены в том числе и в этой стране.

В июне Маск сообщил, что сервисные центры и "суперчарджеры" появятся в республике до конца 2019 года.

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Теги:
Казахстан


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