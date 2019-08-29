Илон Маск назвал главную угрозу человечеству на ближайшие десятилетия

Всемирная конференция по искусственному интеллекту проходит в Шанхае с 29 по 31 августа.

СУХУМ, 29 авг - Sputnik. Основатель компании SpaceX Илон Маск и основатель компании Alibaba Джек Ма считают, что демографический коллапс станет самой большой проблемой, с которой человечество столкнется через 20 лет,передает РИА Новости.

“Я обеспокоен вопросом рождаемости. В противовес мнению многих о том, что на планете слишком много людей, я считаю, что это устаревший взгляд. Я считаю, что самая большая проблема, с которой столкнется мир в следующие 20 лет, - демографический коллапс. Я хочу подчеркнуть, что именно демографический коллапс, а не взрыв", - заявил Маск.

Его собеседник Джек Ма подчеркнул, что "абсолютно согласен" с этим мнением.

"Проблема населения станет большим вызовом. Возможно, 1,4 миллиарда человек в Китае может казаться большой цифрой, но в следующие несколько лет это принесёт очень большие проблемы Китаю. Темпы сокращения населения будут расти. Вы говорите коллапс. Я согласен с этим" - сказал Джек Ма.

Кроме того, Илон Маск отметил, что решить эту проблему будет сложно и за счет иммиграции. "Некоторые говорят, а как насчет иммиграции? Но откуда?", - задался вопросом Маск.

"Вы еще и на Марс хотите", - отметил Джек Ма.

"Да, на Марсе тоже нужны люди. Сейчас там нет людей, одни машины", - констатировал Маск.

Джек Ма добавил, что нужно уделить внимание проблеме демографии и "создавать больше людей".

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