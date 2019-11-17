История "желтых жилетов": год протеста во Франции

Интернет-протест перерос в реальный 17 ноября 2018 года. Этот день стал первым актом мобилизации "желтых жилетов" во Франции. За год было проведено более 50 демонстраций, которые охватывали всю страну.

Протестные акции "желтых жилетов" сотрясают Францию с ноября 2018 года. В течение 2018 года в стране стоимость дизельного топлива возросла почти на 23 процента, а на бензин – на 15 процентов. С первого января 2019 года цены на бензин должны были вырасти почти на три евроцента, на дизель – на шесть с половиной евроцентов за литр.

Это вызвало недовольство части населения страны, которое они начали выражать через социальные сети в интернете с октября 2018 года. Главным инструментом распространения стал Facebook. В том же октябре в соцсетях было опубликовано обращение ко всем французам с призывом провести 17 ноября акцию в знак протеста против повышения цен на топливо, на которое откликнулось много людей.

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