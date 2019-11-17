История "желтых жилетов": год протеста во Франции

Протестные акции "желтых жилетов" сотрясают Францию с ноября 2018 года. В течение 2018 года в стране стоимость дизельного топлива возросла почти на 23 процента, а на бензин – на 15 процентов. С первого января 2019 года цены на бензин должны были вырасти почти на три евроцента, на дизель – на шесть с половиной евроцентов за литр.
Это вызвало недовольство части населения страны, которое они начали выражать через социальные сети в интернете с октября 2018 года. Главным инструментом распространения стал Facebook. В том же октябре в соцсетях было опубликовано обращение ко всем французам с призывом провести 17 ноября акцию в знак протеста против повышения цен на топливо, на которое откликнулось много людей.
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