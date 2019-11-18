Небо, вертолет, "Амфибия": как в Абхазии справляются с лесными пожарами

В Абхазии продолжают гореть леса, пожары тушат совместными силами МЧС России и Абхазии, в ликвидации возгораний участвует авиация.

Первые очаги пожара в лесу на Сухумском перевале спасатели МЧС Абхазии обнаружили неделю назад. Сотрудники пожарно-спасательного поста в селе Псху своими силами погасить возгорание не смогли. В основном, горит сухая листва и трава. Леса горят в горной части республики в районах Ткуарчала, Сухума, Гагры и Гудауты.

Министр по чрезвычайным ситуациям республики Лев Квициния в понедельник 11 ноября облетел на вертолете места возгорания. Огонь распространяется в труднодоступных местах высокогорья, тушить пожар возможно лишь с помощью специальной авиации.

15 ноября в Абхазию прибыл вертолет МЧС России Ми-8, который может перевозить 5 тонн воды. Первый вылет он совершил в субботу 16 ноября. 17 ноября в Абхазию прилетел самолет российского МЧС Бе-200, он приступил к тушению пожара в Гагрском районе республики.

Вместимость самолета Бе-200 или как его называют "Амфибия" составляет 12 тонн воды. Заправка воды производится на море, затем, самолет направляется к очагам возгорания и сбрасывает воду. Авиагруппу с земли поддерживают подразделения МЧС Абхазии, в частности пожарные машины с 7,5 тоннами воды каждая. Личный состав спасательного ведомства Абхазии приведен в состояние повышенной готовности.

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