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Из Ирака в Россию: возвращение детей на родину

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Sputnik Абхазия

Детей доставили в Национальный медицинский исследовательский Центр здоровья детей. После комплексного обследования они будут отправлены в 13 российских регионов к своим родственникам.

Из Багдада в Москву спецрейсом МЧС эвакуированы 32 ребенка в возрасте от одного до трех лет, родители которых примкнули к террористической группировке "Исламское государство"*. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава России.

Как пишет РИА Новости, уполномоченный при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова рассказала журналистам, что затем дети будут отправлены в 13 российских регионов к своим родственникам.

На сегодняшний день из Ирака вывезены все обнаруженные там 122 несовершеннолетних россиянина в возрасте от одного года до 15 лет.

По словам Кузнецовой, еще почти 150 российских детей могут находиться на территории лагерей и тюрем в Сирии. Анализ ДНК 49 из них уже подтвердил родственные связи с гражданами России.

* "Исламское государство" (ИГИЛ, ИГ) — запрещенная в РФ террористическая организация

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