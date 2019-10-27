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Дональд Трамп во время пресс-конференции в Белом Доме в Вашингтоне

Трамп подтвердил ликвидацию главаря ИГ* аль-Багдади

© REUTERS / Jonathan Ernst
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Ранее о ликвидации аль-Багдади сообщил командующий "Сирийскими демократическими силами" (SDF) Мазлум Абди, который рассказал, что перед этим пять месяцев велась разведывательная работа.

СУХУМ, 27 окт - Sputnik. Президент США Дональд Трамп сообщил о ликвидации главаря террористической группировки "Исламское государство"* Абу Бакра аль-Багдади, передает РИА Новости.

"США привлекли к ответственности "террориста номер один". Абу Бакр аль-Багдади мертв. Он умер как трус, убегая и плача", - сказал он

Трамп также отметил, что глава ИГ* пытался скрыться от военных в подземном туннеле и взорвал пояс смертника. В результате было уничтожено большое количество боевиков. Американским военным удалось освободить одиннадцать детей. Никто из американских военных не пострадал.

"Я хочу поблагодарить страны - Россию, Турцию, Сирию и Ирак. Я также хочу поблагодарить сирийских курдов за поддержку, которую они смогли оказать нам в этой очень опасной миссии. Россия отлично с нами поступила, они открыли воздушное пространство, мы пролетели над территориями, которые Россия контролировала", - сказал Трамп.

© AFP 2019 / Prakash Singh
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Информация о возможной ликвидации аль-Багдади многократно поступала в последние годы, но подтверждена не была ни разу. В августе 2018 года телеканал al-Sumaria со ссылкой на источник в разведке Ирака сообщил, что аль-Багдади прикован к постели после тяжелого ранения и фактически не отстранен от управления группировкой.

Абу Бакр аль-Багдади

Ибрагим ас-Самарраи (аль-Багдади) во время учебы в Багдадском университете отличался, по словам сокурсников, тихим нравом. Он увлекался футболом, при этом был крайне религиозным.

В 2003 году после вторжения США в Ирак он присоединился к армии Саддама Хусейна. Через год попал в плен, однако члены "Аль-Каиды"* его вызволили. После этого он вступил в их ряды.

Спустя еще несколько лет, уже после начала вывода американских войск, аль-Багдади создал "Исламское государство"*. В 2014 году боевики ИГ* вторглись в Ирак и Сирию.

*Террористическая организация, запрещенная в России.

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Теги:
Абу Бакр аль-Багдади, Дональд Трамп


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