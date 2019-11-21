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Приграничные разногласия: какую территорию оспаривает Эстония

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© Видео Sputnik / facebook.com/polluaashenn
Sputnik Абхазия

Речь идет о частях Ленинградской и Псковской областей, которые большевики "подарили" республике по Тартускому договору 1920 года.

Слова эстонского спикера стали реакцией на интервью директора Второго европейского департамента МИД России Сергея Беляева о недействительности Тартуского мирного договора.

Пыллуаас заявил, что Россия аннексировала около пяти процентов эстонской территории, и добавил, что Москва должна вернуть их. При этом чиновник сослался на не имеющий юридической силы Тартуский договор.

По его словам, Таллин не претендует ни на один квадратный метр российской территории. "Мы лишь хотим, чтобы наши вернулись", — написал он на своей странице в Facebook.

Действие Тартуского договора прекратилось шестого августа 1940 года с вхождением Эстонии в состав СССР. Согласно этому документу, заключенному в 1920 году, Таллин получил земли, которые сейчас входят в состав Псковской и Ленинградской областей. 

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Теги:
Россия, Эстония


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