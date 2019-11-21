Испытание SpaceX: взрыв разнес на куски прототип ракеты

Первый полномасштабный опытный прототип космического корабля Starship Mk1 компании SpaceX взорвался в ходе испытания на полигоне в городе Бока Чика на юге американского штата Техас.

Как сообщается на сайте NASAspaceflight, взрыв произошел во время испытания на максимальное заполнение топливных баков Starship Mk1 криогенной жидкостью.

В компании SpaceX отметили, что целью данной проверки было максимальное повышение давления в системах, поэтому такой результат не был полностью неожиданным.

По данным сайта, во время испытания ракета Mk1 не была в полностью собранном состоянии: ее головная часть все еще находится в сборочном цехе.

Наблюдатели выразили мнение, что авария поставит крест на ракете Mk1 и затормозит программу Starship в целом.

Сверхтяжелая многоразовая космическая ракета Starship — проект Илона Маска, представленный в 2017 году. Ракета предназначена для доставки на низкую околоземную орбиту груза массой до 150 тонн.

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