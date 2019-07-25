Пожар на звездолете SpaceX попал на видео

Экспериментальный космический корабль Starhopper загорелся во время испытаний.

Как сообщает Space.com, инцидент произошел на полигоне в Бока-Чика-Бич. Корабль должен был подняться на высоту 20 метров, но в итоге даже не взлетел. Космический аппарат выпустил столб пламени и дыма, после чего отключился.

По данным Mirror, степень повреждения корабля оценивается как незначительная.

Starhopper предназначен для колонизации Марса и других планет Солнечной системы.

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