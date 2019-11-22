Личная инспекция: Зеленский встретил вернувшиеся из Керчи корабли

Россия в понедельник передала украинской стороне три военных корабля, которые были задержаны в районе Керченского пролива за нарушение границы в ноябре 2018 года.

Президент Украины Владимир Зеленский лично встретил три корабля, которые Россия вернула после инцидента в Керченском проливе. Его сопровождали послы Германии и Франции, а также спецпредставитель ОБСЕ на минских переговорах Мартин Сайдик.

В гавань Очакова суда привели на буксире, сейчас они не на ходу. После их осмотра украинский лидер заявил, что Киев потребует вернуть все имущество, так как, по его словам, оказалось, что на кораблях "действительно не хватает" некоторых вещей.

Ранее адмирал ВМС Украины заявил, что россияне якобы сняли с судов оборудование, включая "плафоны, розетки и даже унитазы".

Россия в понедельник передала украинской стороне три корабля ВМС Украины, которые были задержаны в районе Керченского пролива за нарушение границы в ноябре 2018 года. Командующий ВМС Украины адмирал Игорь Воронченко пожаловался на состояние этих кораблей, заявив, что "россияне их угробили", с них якобы снято оборудование, даже плафоны и розетки. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев обратится к Москве с просьбой вернуть недостающее оборудование и вооружение. Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек назвал "ахинеей" утверждения Киева о том, что Россия якобы сняла с украинских кораблей оборудование. ФСБ в четверг заявила, что Украина получила свои катера в "нормальном состоянии и с исправной сантехникой".

Три корабля ВМС Украины 25 ноября 2018 года нарушили границу России, вошли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ и двинулись из Черного моря к Керченскому проливу. Они опасно маневрировали, не подчинялись законным требованиям российских властей. Корабли с нарушившими границу РФ военными были задержаны. Президент РФ Владимир Путин назвал инцидент в Черном море провокацией, связанной с низким рейтингом Петра Порошенко в преддверии выборов. Нарушивших границу военных 7 сентября передали Украине в рамках договоренностей об одновременном освобождении задержанных и осужденных лиц.

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