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Задержанные в Черном море украинские корабли покинули Керченский порт

Пресс-служба пограничного управления ФСБ РФ по Республике Крым
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Sputnik Абхазия

Катера и буксир, задержанные год назад в Черном море, передадут украинской стороне в нейтральных водах.

СУХУМ, 17 ноя – Sputnik. Украинские катера "Бердянск", "Никополь" и буксир "Яны Капу", задержанные российскими пограничниками в прошлом ноябре в водах Черного моря, покинули Керченский пролив, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в силовых структурах Крыма.

Источник уточнил, что корабли покинули место стоянки в порту Керчи в сопровождении российских кораблей. По информации собеседника агентства, катера и буксир передадут украинской стороне в нейтральных водах.

"Корабли будут идти до точки встречи без какого-либо военного конвоя, вдоль полуострова идут наши территориальные воды и дополнительная охрана не нужна. Со стороны Украины вышли тоже обычные суда, без вооружения на борту", — рассказал депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик.

Накануне одесское издание "Думская" сообщило, что Киев отправил "за задержанными судами буксиры "Титан" и "Гайдамака" и поисково-спасательный корабль "Сапфир". По информации СМИ, передача произойдет в море, примерно в 60 милях от Одессы, недалеко от крымского мыса Тарханкут.

© Sputnik / Михаил Климентьев
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В ноябре 2018 года три корабля ВМС Украины нарушили госграницу России и на протяжении нескольких часов совершали опасные маневры, не реагируя на законные требования российских властей.

На борту малых бронированных катеров "Бердянск", "Никополь" и рейдового буксира "Яны Капу" были 24 военных, в том числе двое сотрудников СБУ. Российские пограничники задержали нарушителей, суд заключил всех под стражу по обвинению в нарушении границы. Седьмого сентября их передали Украине в рамках договоренностей об одновременном освобождении задержанных и осужденных лиц.

Ранее глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил, что украинские военные готовы прибыть в любое место, чтобы забрать свои корабли. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков порекомендовал обратиться с этим вопросом в российское внешнеполитическое ведомство.

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