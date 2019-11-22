Сантехника на месте: ФСБ показала, как выглядели украинские корабли до передачи Киеву

Украина получила свои катера в "нормальном состоянии и с исправной сантехникой". ФСБ опубликовала видео состояния кораблей на момент передачи их украинской стороне.

Федеральная служба безопасности России опубликовала видео, свидетельствующее о нормальном состоянии катеров "Бердянск" и "Никополь", а также буксира "Яны Капу", которые были задержаны после провокации в Керченском проливе и переданы украинской стороне.

На обнародованных кадрах видно, что катера и буксир переданы украинской стороне в нормальном состоянии и с исправной сантехникой. Как рассказали в ведомстве, украинская сторона сама угробила суда и довела технику до такого состояния. "Это проблема самой украинской стороны", — отметили в ФСБ.

Таким образом в ведомстве отреагировали на слова командующего ВМС Украины Игоря Воронченко, который заявил, что на задержанных Россией кораблях демонтировано практически все оборудование, в том числе унитазы, розетки, плафоны, и пообещал показать всему миру "варварское отношение" Москвы. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что вернет оборудование на прибывшие из России корабли.

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