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Задержанные украинские корабли доставлены в порт Керчи

На ответственное хранение: задержанные год назад корабли ВМС Украины переданы Киеву

Пресс-служба пограничного управления ФСБ РФ по Республике Крым
В мире
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Sputnik Абхазия

Российская сторона намерена и впредь жестко пресекать любые провокации у своих границ, отметили в Министерстве иностранных дел России.

СУХУМ, 18 ноя - Sputnik. Россия передала украинской стороне три корабля ВМС Украины, которые были задержаны в районе Керченского пролива за нарушение границы год назад, сообщает МИД России.

Корабли были задержаны в ходе преднамеренной провокации Киева и являются вещественными доказательствами в уголовном деле, отметили в министерстве.

"Указанные корабли являются вещественными доказательствами в продолжающемся в России уголовном процессе о незаконном пересечении нашей границы. Их передача на ответственное хранение украинской стороне стала возможной в связи с тем, что российские компетентные органы завершили необходимые следственные действия в отношении кораблей и их нахождение на территории Российской Федерации для продолжения уголовного процесса не требуется", - говорится в заявлении на официальном сайте МИДа.

Во внешнеполитическом ведомстве России подчеркнули, что что действия киевских властей, отдавших приказ своим военнослужащим об осуществлении провокационных действий "являются преступлением не только против суверенитета Российской Федерации, но и против украинских граждан, которых сознательно подвергли опасности и толкнули на совершение правонарушений".

​В ноябре 2018 года три корабля ВМС Украины нарушили госграницу России и на протяжении нескольких часов совершали опасные маневры, не реагируя на законные требования российских властей.

На борту малых бронированных катеров "Бердянск", "Никополь" и рейдового буксира "Яны Капу" были 24 военных, в том числе двое сотрудников СБУ. Российские пограничники задержали нарушителей, суд заключил всех под стражу по обвинению в нарушении границы. Седьмого сентября их передали Украине в рамках договоренностей об одновременном освобождении задержанных и осужденных лиц.

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