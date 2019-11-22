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"Искандер" отрезвит многих: российская армия перевооружилась

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© Видео Министерство обороны РФ / Sputnik / РИА Новости
Sputnik Абхазия

Сухопутные войска Вооруженных сил Российской Федерации завершили перевооружение на оперативно-тактический ракетный комплекс "Искандер".

Торжественная церемония вручения бригадного комплекта "Искандера" личному составу ракетного соединения Западного военного округа прошла в пятницу, 22 ноября, на полигоне Капустин Яр. В церемонии приняли участие заместитель начальника ракетных войск и артиллерии ВВС России полковник Юрий Зарицкий, командование округа и представители предприятий оборонной промышленности.

Ракетный комплекс "Искандер-М" предназначен для поражения малоразмерных целей — ракетных комплексов, реактивных систем залпового огня, дальнобойной артиллерии, самолетов и вертолетов на аэродромах, а также командных пунктов и узлов связи. По мнению помощника по потенциалу и боеготовности начальника штаба Военно-воздушных сил Великобритании Джулиана Болла, "Искандер" наряду с зенитно-ракетным комплексом С-400 и береговым ракетным комплексом "Бастион-П" является наиболее опасным видом российского оружия.

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