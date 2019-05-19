Ракеты, корветы и "Бастионы": на что способен новый Балтийский флот

Защита главных европейских ворот России, прикрытие стратегических морских путей и демонстрация Андреевского флага — моряки-балтийцы более 300 лет несут вахту у западных границ страны и не думают ее сдавать.

СУХУМ, 19 мая — Sputnik. Боевые корабли Балтфлота регулярно ходят в дальние походы, борются с пиратами и присматривают за поведением кораблей ВМС стран НАТО. В день Балтийского флота России Андрей Станавов в материале для РИА Новости рассказывает о его возможностях.

Серые стражи Балтики

Днем рождения Балтийского флота 18 мая считается после победы над шведами, одержанной в 1703-м в устье Невы. Тогда гребная флотилия с солдатами Преображенского и Семеновского полков захватила два шведских корабля. Командовал операцией лично Петр I. Участники боя получили медали с надписью "Небываемое бывает".

Сегодня это одно из самых боеспособных и активных объединений в составе российского ВМФ. В него входят корабельные силы, морская авиация, средства противовоздушной обороны, береговые войска, органы оперативного, технического и тылового обеспечения. Главная база — город Балтийск в Калининградской области, но часть флота размещена и в Кронштадте (Ленинградская область). В частности, там базируются дизельные подводные лодки проекта 877 "Палтус".

© Sputnik / Константин Чалабов Эсминец "Настойчивый" в Балтийске Калининградской области

Основная ударная сила балтийского объединения ВМФ России — хорошо вооруженные надводные корабли. Флагман флота, эсминец "Настойчивый" проекта 956-А "Сарыч", как и все эсминцы советского периода, несет на борту внушительный арсенал ракетного, торпедного и артиллерийского вооружения. Корабль способен бороться с вражескими субмаринами, работать по надводным целям, обстреливать береговые объекты. Так, сверхзвуковые ракеты "Москит-М" уверенно топят корабли водоизмещением до 20 тысяч тонн на дальности до 250 километров.

И хотя эсминец уже не молод — сошел со стапелей тридцать лет назад, он поддерживается в боеготовом состоянии. Так, в этом году на корабле планируют провести плановый ремонт с заменой двигательной установки и систем жизнеобеспечения. После докования "Настойчивый" снова встанет в строй. Поэтапно модернизируются и другие советские проекты: сторожевики, тральщики, десантные, учебные, разведывательные, малые ракетные и противолодочные корабли.

© Sputnik / Игорь Зарембо Международные военно-морские учения "Фрукус-2012"

Из нового за последние годы Балтфлот получил сторожевой корабль "Ярослав Мудрый" проекта 11540, корветы "Стерегущий", "Сообразительный", "Стойкий" и "Бойкий" проекта 20380. Кроме того, морякам передали три корабля с крылатыми ракетами "Калибр-НК": два малых ракетных корабля проекта 21631 "Буян-М" ("Зеленый Дол", "Серпухов") и один — проекта 22800 "Каракурт" ("Мытищи"). Из "рыбки помельче" балтийцы осваивают новый противодиверсионный катер проекта 21980 "Грачонок", патрульные катера проекта 12150 "Мангуст" и проекта 03160 "Раптор".

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Сторожевик "Ярослав Мудрый" заложили и спустили на воду еще в СССР, после распада которого строительство заморозили на несколько лет.

Реанимировали проект уже в нулевых. Корабль достроили, укомплектовали современным оборудованием и передали ВМФ. "Ярослав Мудрый" несет дозвуковой ракетный комплекс "Уран" с противокорабельными ракетами Х-35, противолодочное и противовоздушное вооружение, имеется ангар для вертолета Ка-27ПЛ.

Аналогичным ракетным комплексом оснащены и новые корветы проекта 20380. Благодаря мощному бортовому вооружению они могут эффективно бороться с надводными кораблями и субмаринами, поддерживать огнем высадку десанта и наносить высокоточные удары по суше. Также на борту устроены ангары и посадочные площадки для вертолетов.

Западный ветерок

Балтфлот регулярно проводит учения с боевыми стрельбами, патрулирует местную акваторию и отправляет корабли в самые разные уголки мирового океана.

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В частности, в прошлом году сторожевик "Ярослав Мудрый" находился в дальнем походе почти полгода. Корабль защищал от пиратов торговые суда в Аденском заливе, совершил несколько заходов в порты Африки и участвовал в крупных маневрах ВМФ у берегов Сирии.

Впрочем, с некоторых пор балтийцам хватает работы и у родных берегов. В регион регулярно заглядывают вооруженные гости — боевые корабли ВМС стран НАТО. Когда одиночные, а когда и целые флотилии.

На Балтике в режиме ежедневного патрулирования действует постоянная эскадра в составе ракетного эсминца США USS Gravely, польского фрегата ORP General K. Pulaski, британского фрегата HMS Westminster, турецкого фрегата TCG Gokova и танкера ВМФ Германии FSH Rhoen.

© Foto / U.S. Navy / Petty Officer 2nd Class Mark Hay Корабли из состава первой постоянной морской группы, эсминец США USS Gravely и британский фрегат HMS Westminster проводят учения по буксировке в Балтийском море. 1 мая 2019

Натовские боевые корабли заходят в прибалтийские порты, маневрируют и выполняют разведку вблизи российских границ. Балтфлот за ними непрерывно следит и периодически наглядно показывает, что будет, если эти границы нарушить. Так, этой весной экипажи малых ракетных кораблей "Пассат" и "Ливень" практически на виду у группировки НАТО "электронно" потопили целый отряд кораблей условного противника. Такие учения проводятся регулярно.

С суши натовцев заботливо "опекает" вооруженный до зубов 11-й армейский корпус Балтфлота и расчеты ракетных комплексов "Бастион" и "Бал". "Бастионы" комплектуются сверхзвуковыми противокорабельными крылатыми ракетами (ПКР) "Оникс", при этом один комплекс способен прикрыть от нападения с моря береговую линию протяженностью до 600 километров. "Бал" с дозвуковыми ПКР Х-35 прикрывает проливы, базы, десантоопасные направления.

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Командная игра

Оперативно реагирует и морская авиация. В апреле по учебной тревоге были подняты экипажи десяти фронтовых бомбардировщиков Су-24. Самолеты вылетели в заданный квадрат и одним ударом отправили на дно целую эскадру мишеней, имитирующих вражеские корабли.

За поддержку с воздуха на Балтике отвечает 72-я гвардейская смешанная авиабаза, самолеты и вертолеты которой разбросаны по аэродромам Калининградской области. На вооружении — истребители Су-27 разных модификаций, бомбардировщики Су-24, разведчики Су-24МР, самолеты-амфибии Бе-12, противолодочные вертолеты Ка-27ПЛ и самолеты вспомогательной авиации.

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Пару лет назад база начала получать новые высокоманевренные истребители Су-30СМ поколения "4++", пригодные для работы "по земле" и "по воде". Двухместные машины оснащены радиолокатором с фазированной антенной решеткой, двигателями с управляемым вектором тяги и имеют переднее горизонтальное оперение.

© Sputnik / Игорь Зарембо Истребитель Су-30СМ пополнил состав морской авиации Балтийского флота

Вместе с дежурными истребителями небо над Балтикой охраняет 44-я дивизия ПВО, которую сейчас перевооружают на новейшие зенитно-ракетные системы С-400 "Триумф". Система способна поражать аэродинамические цели на дальности до 400 километров. Ближние рубежи обороны блокируют зенитные ракетно-пушечные комплексы "Панцирь-С1".

"Море", "наземка" и "воздух" — Балтика, пожалуй, один из наиболее ярких примеров того, как все три военных компонента работают в тесной связке друг с другом и надежно "закрывают" от внешнего вмешательства целый стратегический регион.

В годы Великой Отечественной войны балтийцы обороняли Ленинград, громили немецкие береговые батареи, топили корабли и транспорты с живой силой. Сухие цифры говорят сами за себя: за четыре года войны Балтфлот высадил 24 морских десанта, потопил 1205 боевых кораблей, транспортов и вспомогательных судов, уничтожил 2418 самолетов.

За три с лишним века русский флот на Балтике много сражался и реформировался, но никогда не сдавался. Список сражений, в которых участвовали корабли и наземные силы объединения, потянет на пару страниц убористого текста.

В мирное время перед флотом стоит другая, не менее важная задача — демонстрацией ударной мощи и флага свести риск пополнения этого списка к минимуму. И балтийцы с этим успешно справляются.