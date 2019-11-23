Горская закалка: дедушка из Дагестана каждый день занимается спортом

Маджид Омаров советует всем, кто хочет оставаться здоровым, почаще ходить босиком и купаться в холодной воде. Как ему в 90 лет удается оставаться в форме, смотрите на видео.

Маджиду Омарову 90 лет и он очень любит спорт. Признается, что занимается спортом и дома, и на улице.

Дедушка с удовольствием демонстрирует все, на что способен. Поднимает гантели, делает разминку, занимается на турниках.

Он тренируется на протяжении многих лет. Ежедневно он пробегает пять километров и поднимает шестнадцатикилограммовую гирю.

Смотрите на видео, какой он активный и бодрый спортсмен в свои 90.

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