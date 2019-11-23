Горская закалка: дедушка из Дагестана каждый день занимается спортом

Маджиду Омарову 90 лет и он очень любит спорт. Признается, что занимается спортом и дома, и на улице.
Дедушка с удовольствием демонстрирует все, на что способен. Поднимает гантели, делает разминку, занимается на турниках.
Он тренируется на протяжении многих лет. Ежедневно он пробегает пять километров и поднимает шестнадцатикилограммовую гирю.
Смотрите на видео, какой он активный и бодрый спортсмен в свои 90.
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