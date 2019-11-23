17:45 23 Ноября 2019
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD63.71
  • EUR70.52
Поиск
Видео

Горская закалка: дедушка из Дагестана каждый день занимается спортом

Получить короткую ссылку
9 0 0
Новости
Все новости
Все новости
© РИА Новости
Sputnik Абхазия

Маджид Омаров советует всем, кто хочет оставаться здоровым, почаще ходить босиком и купаться в холодной воде. Как ему в 90 лет удается оставаться в форме, смотрите на видео.

Маджиду Омарову 90 лет и он очень любит спорт. Признается, что занимается спортом и дома, и на улице. 

Дедушка с удовольствием демонстрирует все, на что способен. Поднимает гантели, делает разминку, занимается на турниках.

Он тренируется на протяжении многих лет. Ежедневно он пробегает пять километров и поднимает шестнадцатикилограммовую гирю. 

Смотрите на видео, какой он активный и бодрый спортсмен в свои 90.

Смотрите также:



Еще видео

Главные темы

Орбита Sputnik

Колумнисты
Репатриация
Мультимедиа
Стрельба в Сухуме: фотографии с места происшествия
Маджид Омаров
Горская закалка: дедушка из Дагестана каждый день занимается спортом
Обзор цен на рынке Сухума


Соцсети
Sputnikabkhazia
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться