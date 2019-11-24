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Вот олени: водитель на Ямале попал в пробку на двадцать минут из-за стада животных

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© Ruptly
Sputnik Абхазия

Стадо северных оленей перегоняли на новое пастбище по строящейся трассе Салехард - Надым. Водитель, ехавшей по той же дороге, конечно, решил пропустить спешащих животных. Смотрите на видео, как долго ему пришлось ждать "зеленого света".

Двадцать минут простоял в ожидании добрый автомобилист. 

Чтобы не скучать во время ожидания, мужчина начал пересчитывать оленей. По его словам, стадо состояло из трех тысяч животных.

Северный олень — обитатель северных областей: тундры и тайги.

На территории России в настоящее время распространены три подвида северного оленя: R. t. tarandus — населяет тундру и тайгу европейской части России, включая прилежащие острова; R. t. sibiricus— населяет Западную и Восточную Сибирь до озера Байкала и реки Лены, включая прилежащие острова Северного Ледовитого океана; R. t. phylarcus — населяет Сибирь к востоку от реки Лена, включая Забайкалье, Приамурье, побережье Охотского моря, полуостров Камчатка и остров Сахалин. 

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