Вот олени: водитель на Ямале попал в пробку на двадцать минут из-за стада животных

Двадцать минут простоял в ожидании добрый автомобилист.
Чтобы не скучать во время ожидания, мужчина начал пересчитывать оленей. По его словам, стадо состояло из трех тысяч животных.
Северный олень — обитатель северных областей: тундры и тайги.
На территории России в настоящее время распространены три подвида северного оленя: R. t. tarandus — населяет тундру и тайгу европейской части России, включая прилежащие острова; R. t. sibiricus— населяет Западную и Восточную Сибирь до озера Байкала и реки Лены, включая прилежащие острова Северного Ледовитого океана; R. t. phylarcus — населяет Сибирь к востоку от реки Лена, включая Забайкалье, Приамурье, побережье Охотского моря, полуостров Камчатка и остров Сахалин.
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