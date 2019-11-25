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"Это ужасная история": Вивьен Вествуд заступилась за Джулиана Ассанжа

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© Видео RUPTLY
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Известный британский дизайнер Вивьен Вествуд прокомментировала дело против Джулиана Ассанжа, который находится под стражей в Великобритании.

Британский модельер Вивьен Вествуд прокомментировала ситуацию с главным редактором WikiLeaks Джулианом Ассанжем, который по-прежнему находится под стражей в Лондоне.

© RUPTLY. Ruptly
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По ее мнению, у Британии нет законных причин удерживать Ассанжа, поэтому они продолжают придумывать поводы для этого.

Также она отметила, что к делу имеет отношение Вашингтон.

"Я думаю, что Британия хотела бы сказать Джулиану: "Ты можешь выйти за эту дверь. У нас нет повода задерживать тебя. Ты можешь идти". Но если они сделают это, у них будут проблемы, так как Америка захочет его экстрадиции. Но они не хотят связываться с этим", — пояснила Вествуд.

Она отметила, что тогда Британии придется спрашивать у США, не против ли они, чтобы Ассанжа не экстрадировали. Но, как подчеркивает Вествуд, Лондон не хочет оказаться в таком положении.

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Теги:
Вивьен Вествуд, Джулиан Ассанж


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