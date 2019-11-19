Следствие по делу Ассанжа в Швеции прекращено

Показаний, имеющихся в деле Ассанжа, для продолжения расследования против него недостаточно, и даже если его допросить, это не изменит ситуацию, заявила прокурор.

СУХУМ, 19 ноя – Sputnik. В Швеции прекратили расследование по делу основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа об изнасиловании, заявила прокурор Ева-Мари Перссон, пишет РИА Новости.

"В ходе дополнительного расследования, проведенного летом и осенью, стало очевидно, что устные свидетельства, использованные в расследовании, недостаточно убедительны. Это связано с долгим временем, прошедшим с момента инцидента. Память тускнеет по естественным причинам", – сказала прокурор.

Основателя Wikileaks обвинили в изнасиловании и домогательствах в 2010 году. Ассанж все отрицал: по его словам, женщины, подавшие на него заявление, действовали из мести и под влиянием полиции. Позже дело закрыли, потом возобновили, этим летом в Стокгольме объявили, что в любом случае не будут добиваться экстрадиции.

С 2012 года основатель WikiLeaks скрывался в посольстве Эквадора в Лондоне. Утром 11 апреля 2019 года Ассанжа задержали по ордеру, выданному в 2012-м за его неявку в суд, а также по требованиям властей Швеции и США.

Первого мая Ассанжа приговорили к 11,5 месяца тюрьмы за нарушение условий выхода под залог, а прокуратура Швеции возобновила следствие по делу, которое прежде было приостановлено.

В конце мая власти США заявили, что Ассанжу предъявлены новые обвинения в нарушении закона о шпионаже и раскрытии секретной информации – по 17 эпизодам. Ранее его обвиняли по одному пункту в сговоре с целью компьютерного взлома. В случае выдачи в США Ассанжу грозит до 175 лет лишения свободы.

Читайте также: