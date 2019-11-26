Газовая война: как США планируют остановить "Северный поток - 2"

Проект "Северный поток-2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии.

В Балтийское море прибыло судно-трубоукладчик, чтобы завершить работы на последнем, датском участке "Северного потока - 2". Планируется, что финальная укладка займет около пяти недель, если не помешают американцы.

Конгресс США планирует включить санкции против российского газопровода "Северный поток-2" в оборонный бюджет страны на 2020 год.

Соответствующее заявление сделал глава сенатского комитета по иностранным делам Джим Риш. Он рассказал, что санкции в отношении компаний, участвующих в строительстве трубопровода, были включены в проект закона "О национальной обороне на 2020 год".

"Причина данного шага в том, что окно возможностей закрывается. Большая часть "Северного потока" уже построена", – заявил сенатор.

По его мнению, санкции убедят компании, работающие над проектом, прекратить свою деятельность. Риш считает, что в случае включения санкций в оборонный бюджет США компании, занимающиеся строительством "Северного потока – 2", "закроются", в связи с чем России якобы придется искать других подрядчиков.

При этом он отметил, что в палате представителей и сенате еще не достигли окончательной договоренности по законопроекту в целом.

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