Газовая война: как США планируют остановить "Северный поток - 2"

В Балтийское море прибыло судно-трубоукладчик, чтобы завершить работы на последнем, датском участке "Северного потока - 2". Планируется, что финальная укладка займет около пяти недель, если не помешают американцы.
Конгресс США планирует включить санкции против российского газопровода "Северный поток-2" в оборонный бюджет страны на 2020 год.
Соответствующее заявление сделал глава сенатского комитета по иностранным делам Джим Риш. Он рассказал, что санкции в отношении компаний, участвующих в строительстве трубопровода, были включены в проект закона "О национальной обороне на 2020 год".
"Причина данного шага в том, что окно возможностей закрывается. Большая часть "Северного потока" уже построена", – заявил сенатор.
По его мнению, санкции убедят компании, работающие над проектом, прекратить свою деятельность. Риш считает, что в случае включения санкций в оборонный бюджет США компании, занимающиеся строительством "Северного потока – 2", "закроются", в связи с чем России якобы придется искать других подрядчиков.
При этом он отметил, что в палате представителей и сенате еще не достигли окончательной договоренности по законопроекту в целом.
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