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Есть альтернатива: Германия ограничила доступ "Газпрома" к газопроводу OPAL

© Sputnik / Максим Блинов
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Суд Евросоюза, ссылаясь на нарушение принципа энергетической солидарности, ранее отменил решение Еврокомиссии от 2016 года о расширении доступа "Газпрома" к мощностям OPAL.

СУХУМ, 14 сен - Sputnik. Немецкая компания Opal Gastransport, которая осуществляет операторские функции газопровода Opal, ограничила доступ "Газпрома" к транзитным мощностям трубопровода, передает РИА Новости со ссылкой на сообщение Федерального сетевого агентства Германии.

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Ограничение, вступившее в силу 14 сентября в семь утра, введено в соответствии с постановлением Федерального сетевого агентства, по которому OPAL Gastransport GmbH больше не сможет продавать транзитные мощности по забору и отбору газа объемом 15,86 миллиона киловатт в час, а также осуществлять транспортировку газа c использованием таких мощностей.

Принятое решение в немецком Федеральном сетевом агентстве объяснили тем, что у Газпрома есть альтернативные маршруты и пункты доставки в рамках выполнения обязательств перед Евросоюзом.

Ранее у "Газпрома" была возможность дополнительно транспортировать до 10,2 миллиарда кубометров газа в год, участвуя в соответствующих аукционах. Однако теперь "Газпром" может рассчитывать лишь на 50 процентов транзитных мощностей этой трубы, или 12,8 миллиарда кубов.

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© Фото : Nord Stream 2 / Axel Schmidt
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В "Газпроме" и российском правительстве прорабатывают официальный ответ на принятое решение. Глава Минэнерго Александр Новак ранее отметил, что ограничение безусловно окажет влияние на переговоры по газу с Украиной и Еврокомиссией, а также затронет ситуацию с энергоснабжением европейских стран.

OPAL - трубопровод-отвод, который соединяет "Северный поток" с газотранспортной системой Центральной и Западной Европы. Газ поступает в Германию до границы с Чехией.

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Теги:
газопровод, газ, Германия, Евросоюз, Газпром


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