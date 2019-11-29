"Талибан" стремится к миру: Трамп сделал зявление по итогам визита в Афганистан

Ранее США и талибы почти заключили соглашение, но затем Трамп отменил переговоры из-за очередного теракта, совершенного "Талибаном".

Запрещенное в России радикальное движение "Талибан" стремится заключить мирное соглашение, заявил президент США Дональд Трамп во время незапланированного визита в Афганистан.

Там он встретился с афганским коллегой Ашрафом Гани и поздравил дислоцированных в республике американских военных с Днем благодарения. На встрече с Гани Трамп заявил, что хочет сократить численность американских военнослужащих в Афганистане.

Глава второго департамента Азии МИД России Замир Кабулов в свою очередь заявил, что Москва позитивно оценивает итоги визита американского президента Дональда Трампа в Афганистан, надеется, что соглашение США и талибов будет подписано в самое ближайшее время.

За время присутствия американцев в Афганистане ситуация в республике ухудшилась. Талибам и террористам из "Исламского государства" (организация запрещена в России) удалось занять более половины афганской территории.

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