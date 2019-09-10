Трамп назвал переговоры США с талибами "мертвыми" и пригрозил им разгромом

Талибы ранее заявляли, что намерены продолжать борьбу до тех пор, пока иностранные войска не будут выведены из Афганистана. При этом "Талибан" уверен, что США еще вернутся к переговорам.

СУХУМ, 10 сен - Sputnik. Президент США Дональд Трамп заявил, что переговоры США с представителями радикального движения "Талибан" "мертвы", передает РИА Новости. © AFP 2019 / Terence White Associated Press: Талибан начал "весеннее наступление" в Афганистане

"Они мертвы, насколько я понимаю", - сказал американский лидер.

Он еще раз отметил, что среди 12 жертв недавнего теракта в Кабуле, ответственность за который взял на себя "Талибан", был американский военнослужащий.

"Со мной так нельзя", - добавил Трамп.

Кроме того, Трамп подчеркнул, что мог бы разгромить талибов в Афганистане, но только ценой гибели миллионов человек.

"Мы могли бы нанести им военное поражение, если бы хотели, способами, о которых я говорить не буду. Ядерными", - сказал Трамп журналистам, но не пояснил, идет ли речь собственно о ядерном оружии или о каких-то других радикальных методах ведения войны.

Однако, по его мнению, США этого не делают, потому что от этого погибли бы "миллионы и миллионы человек".

Ранее Трамп объявил о прекращении переговоров с талибами по афганскому урегулированию на фоне очередного теракта, за который они взяли на себя ответственность. Трамп также проинформировал о том, что отменил тайно готовившуюся встречу с ключевыми лидерами "Талибана" и отдельно президентом Афганистана в Кэмп-Дэвиде.

В начале сентября в районе Кабула Шаш Дарак, где располагаются штаб-квартира НАТО, посольство США и правительственные здания, произошел взрыв, ответственность за который взяло радикальное движение "Талибан". Министерство внутренних дел Афганистана сообщило о гибели в результате взрыва 10 человек. Командование операции "Решительная поддержка", которую проводит в стране НАТО, информировало о гибели "при боевых действиях" двоих военнослужащих из Румынии и США.

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