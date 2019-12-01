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Как "Красная машина" сделала хоккей всенародно любимым спортом в России

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© Sputnik / Grigory Sysoev
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/video/20191201/1028920801/Kak-Krasnaya-mashina-sdelala-khokkey-vsenarodno-lyubimym-sportom-v-Rossii.html

Хоккей - один из главных видов спорта в России. Уже двенадцатый год подряд 1 декабря россияне отмечают день хоккея.

Празднование Всемирного дня хоккея началось в России сравнительно недавно – в 2007 году. Инициативу проявил президент российской Федерации хоккея – Владислав Третьяк. Именно с его подачи в тот год впервые прошли масштабные мероприятия на всей территории России.

Хоккей для россиян особый вид спорта, всеми любимый. Таким его сделали подвиги легендарной "Красной машины" , так называли сборную СССР по хоккею, которая семь раз выигрывали Олимпийские игры.

Впервые о "Красной машине" заговорили в 1970-е годы, тогда сборная СССР блистала на обоих "хоккейных" континентах.

Сегодня сборная России одна из самых сильных в мире. Девять россиян включены в зал славы НХЛ. А девять российских клубов вошли в десятку лучших по версии НХЛ.

В 2011 году по инициативе президента России и ветеранов хоккея была создана Ночная хоккейная лига, ее цель — популяризация хоккея в стране. Глава государства и сам принимает участие в играх.

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