Как "Красная машина" сделала хоккей всенародно любимым спортом в России

Празднование Всемирного дня хоккея началось в России сравнительно недавно – в 2007 году. Инициативу проявил президент российской Федерации хоккея – Владислав Третьяк. Именно с его подачи в тот год впервые прошли масштабные мероприятия на всей территории России.
Хоккей для россиян особый вид спорта, всеми любимый. Таким его сделали подвиги легендарной "Красной машины" , так называли сборную СССР по хоккею, которая семь раз выигрывали Олимпийские игры.
Впервые о "Красной машине" заговорили в 1970-е годы, тогда сборная СССР блистала на обоих "хоккейных" континентах.
Сегодня сборная России одна из самых сильных в мире. Девять россиян включены в зал славы НХЛ. А девять российских клубов вошли в десятку лучших по версии НХЛ.
В 2011 году по инициативе президента России и ветеранов хоккея была создана Ночная хоккейная лига, ее цель — популяризация хоккея в стране. Глава государства и сам принимает участие в играх.
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