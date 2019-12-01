Опасный трюк: зрители сняли на видео падение циркача с мотоцикла

Артисту вызвали скорую помощь. Медики диагностировали у него травму головы и многочисленные ушибы, было принято решение о госпитализации

В Сергиевом Посаде артист цирка Стивен Салло упал с высоты четырех метров во время исполнения сложного трюка с мотоциклом. Ролик, снятый зрителями шоу, опубликовал телеканал РЕН ТВ.

На кадрах видно, как циркач на большой скорости разъезжает на мотоцикле внутри огромной прозрачной сферы. Затем артист падает вместе с транспортным средством.

Пострадавшему вызвали скорую помощь. По данным РЕН ТВ, циркач получил травму головы, а также многочисленные ушибы. В результате Салло был госпитализирован.

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