Под аплодисменты и салют: как в Сухуме провожали "Князя Владимира"

Простояв день в Сухумском порту, круизный лайнер "Князь Владимир" покинул его в понедельник вечером и направился в порт Сочи. Попрощаться с ним пришли не только жители, но и гости столицы. Несмотря на прохладу, люди с интересом наблюдали за тем, как лайнер готовится к отходу.

Экипаж убрал корабельный трап, швартовые канаты и "Князь Владимир" медленно стал сдавать назад. Лайнер провожали с почестью. С крыши морвокзала запустили салют. "Князь Владимир", отплыв от пирса, издал громкий и долгий сигнал в знак прощания.

Круизный лайнер "Князь Владимир" вышел из Сочинского морпорта вечером в воскресенье. Утром 2 декабря в порту столицы Абхазии его аплодисментами встречали жители Сухума.

Регулярное морское сообщение между портами Абхазии и России планируется наладить уже в 2020 году. Всего в следующем году намечено шесть рейсов в Сухум. Средняя загрузка круизного лайнера "Князь Владимир" около 600-700 пассажиров.

Заместитель руководителя Федерального агентства морского и речного транспорта России Захарий Джиоев отметил, что первый заход лайнера с пассажирами на борту намечен на май следующего года.

В последний раз круизные лайнеры заходили в Сухумскую бухту в 1993 году. В послевоенное время и по сей день в морпорт заходили только грузовые суда.

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