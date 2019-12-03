Срезал путь: медвежонок сбежал из Северной Осетии в Южную через Рокский тоннель

Кадры побега самого обаятельного нарушителя госграницы сразу вызвали умиление пользователей сети и собрали тысячи лайков и сотни комментариев.

Житель Южной Осетии Заур Остаев опубликовал в соцсетях видео удивительного пешехода в тоннеле на Транскавказской автомагистрали. По единственной соединяющей Россию и Южную Осетию дороге, не чувствую усталости бежал бурый медвежонок.

"Не бойся, не бойся", - успокаивает животное на видео автор ролика.

Кроме шуток о наличии у пушистого перебежчика разрешительных документо, очевидцев беспокоит и судьба косолапого, однако в конце ролика видно, что, выбежав из тоннеля, медвежонок сворачивает с Транскама и укрывается за ближайшим холмом.

Версию о мигрирующем медведе исключил сотрудник Северо-Осетинского государственного природного заповедника, предположив, что медведь зашел в тоннель из любопытства.

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