Кто в тереме живет: кабина грузовика приютила лесных животных

В национальном парке "Земля леопарда" на видео сняли животных, для которых заброшенная кабина грузовика ГАЗ-66 стала домом.

В объектив попали дикий гималайский медведь, амурский тигр и другие обитатели леса.

Медведь проводит в кабине особенно много времени: тут он обедает, отдыхает и прячется от дождя.

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