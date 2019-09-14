Кто в тереме живет: кабина грузовика приютила лесных животных

В объектив попали дикий гималайский медведь, амурский тигр и другие обитатели леса.
Медведь проводит в кабине особенно много времени: тут он обедает, отдыхает и прячется от дождя.
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В объектив попали дикий гималайский медведь, амурский тигр и другие обитатели леса.
Медведь проводит в кабине особенно много времени: тут он обедает, отдыхает и прячется от дождя.
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