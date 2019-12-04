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Как живые: дуэт художников из России создает удивительные куклы

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Анастасия и Сергей Луценко – известная пара в мире искусства. В их творческой коллекции десятки шарнирных кукол, поражающих своей реалистичностью и детальной внешностью.

Анастасия и Сергей Луценко — художники из Краснодара. Восемь лет назад они начали свой творческий путь в изготовлении кукол. Их изделия отличаются невероятной детализаций и красотой. Анастасия и Сергей вдохновляются необычными людьми, которых они случайно встречают на улицах города.

С 2011 года они ни разу не повторяли дизайн своих фигурок. Каждая кукла имеет свою собственную историю и является единственной в своем роде.

И Анастасия, и Сергей имеют классические художественные дипломы и являются квалифицированными художниками. Одно время они занимались графическим дизайном, после чего уже стали изготавливать куклы.

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Теги:
художники, куклы


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