Как живые: дуэт художников из России создает удивительные куклы

Анастасия и Сергей Луценко — художники из Краснодара. Восемь лет назад они начали свой творческий путь в изготовлении кукол. Их изделия отличаются невероятной детализаций и красотой. Анастасия и Сергей вдохновляются необычными людьми, которых они случайно встречают на улицах города.
С 2011 года они ни разу не повторяли дизайн своих фигурок. Каждая кукла имеет свою собственную историю и является единственной в своем роде.
И Анастасия, и Сергей имеют классические художественные дипломы и являются квалифицированными художниками. Одно время они занимались графическим дизайном, после чего уже стали изготавливать куклы.
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