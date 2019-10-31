Абхазские художники приняли участие в биеннале современного искусства Кавказа в Москве

Первая биеннале современного искусства Кавказа "В поисках идентичности" открылась 25 октября и завершится 31 числа, мероприятие проходит в Центре дизайна ARTPLAY в Москве.

СУХУМ, 31 окт – Sputnik. Работы абхазских художников и фотографов представлены на первой биеннале современного искусства Кавказа "В поисках идентичности" в Москве.

От Абхазии в биеннале участвуют художники Диана Воуба, Константин Инал-ипа, художник и фотограф Алан Воуба и фотограф Тенгиз Тарба.

"Год назад у нас состоялась встреча с организаторами выставки, мы очень долго общались. Идея выставки интересно связана с теми задачами и целями, которые стоят перед нашим фондом. На выставке было представлено большое количество художников", - сказал в интервью радио Sputnik, руководитель фонда "Горная Абхазия", фотограф Тенгиз Тарба.

Одна из задач фонда "Горная Абхазия" – определение идентичности абхазов, отметил Тарба.

"Организаторы биеннале хотят, поместив в одно пространство всех художников, показать все грани восприятия мира через нашу культуру, традиции, через то, как и чем живет Кавказ", - сказал Тенгиз Тарба.

Он подчеркнул, что ему очень приятно быть частью этого культурного мероприятия.

"Тут есть дискуссионный момент, является ли travel-фотография искусством, с другой стороны, я вкладываю в это больше, чем просто фиксация природы. Фонд "Горная Абхазия" стремится рассказать о том, что наша природа – это основа наших традиций, языка, нашего миропонимания. Именно поэтому, через эти фотографии и видео я пытаюсь показать, как формировался наш мир", - отметил руководитель фонда "Горная Абхазия".

© Foto / Alan Vouba Работы абхазских художников и фотографов представлены на первой биеннале современного искусства Кавказа "В поисках идентичности" в Москве.

Выставка дает зрителям возможность увидеть, как художники Кавказа воспринимают мир, и таким образом открыть для себя Кавказ.

На биеннале представлено около 500 работ художников со всех регионов Северного Кавказа и из Закавказья. Биеннале посвящена исследованию темы современного кавказского искусства, составлению картографии текущей ситуации.

Планируется, что биеннале станет альтернативной площадкой для свободного высказывания художников, работающих в контексте дискурса национальной культуры своих народов. Ее главная цель – продемонстрировать истинную картину современного художественного процесса Кавказа, его своеобразие.

Читайте также: