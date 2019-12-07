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Спитакское землетрясение: архивные кадры катастрофы 1988 года

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Спитакское землетрясение длилось всего 30 секунд. За это время оно почти полностью уничтожило город и убило 25000 человек. Смотрите на видео, как расчищали завалы в Спитаке.

31 год назад, седьмого декабря 1988 года, произошло сильнейшее землетрясение в истории Армении. Мощные подземные толчки интенсивностью в 9-10 баллов из 12 по шкале Рихтера разрушили почти всю северную часть республики, охватив территорию населением около миллиона человек.

Разрушенный элеватор городского хлебокомбината в городе Спитак.
© Sputnik / Алексей Бойцов
Слезы Армении: спасатель из Абхазии о Спитакском землетрясении

В эпицентре землетрясения оказался город Спитак. Были разрушены города Ленинакан, Степанаван, Кировакан и еще более 300 населенных пунктов.

Катастрофа унесла жизни 25 тысяч человек. С последствиями трагедии помогали справиться все республики СССР. Помощь поступала и от многих других стран: Израиль, Бельгия, Великобритания, Италия, Ливан, Норвегия, Франция, ФРГ, Швейцария предоставили своих спасателей, оборудование, продукты и медикаменты.

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Теги:
землетрясение, Армения


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