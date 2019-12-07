История любви: хорек и овчарка "без ума" друг от друга

В Вильнюсе живет неразлучная парочка - немецкая овчарка по кличке Нова и хорек Пако, необычную дружбу животных сняли на видео.

Жительница литовской столицы Диана Гриб всегда хотела иметь разных домашних питомцев. После долгого изучения этого вопроса девушка решила завести собаку и хорька, так как примеры их дружбы известны.

Первым в ее доме появилась немецкая овчарка по кличке Нова. В процессе дрессировки Диана знакомила ее с другими представителями фауны – от попугаев до кошек, и это выработало у Новы способность к адаптации.

Затем пришла очередь домашнего хорька: в питомниках они нередко растут вместе с собаками, девушке оставалось лишь выбрать самую симпатичную особь.

Хорек Пакко прибыл из Кракова. Первая встреча прошла гладко: Нова заинтересовалась гостем и следовала за ним по пятам, пока тот обнюхивал новое жилище, не обращая на соседа внимания. Пакко игнорировал собаку два дня, но затем, по словам Дианы, "началось веселье". Оба животных очень любопытны и игривы, они вместе гуляют, делятся игрушками и даже спят друг с другом.

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