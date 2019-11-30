Полные подгузники счастья: как малыша с кошкой знакомили

Видео о том, как происходит знакомство между ребенком и кошкой, какие опасения этот процесс вызывает у людей и как правильно подготовиться к этому дню.

Первая встреча кошки с младенцем - это очень важное событие для всей семьи. На подготовку отводилось примерно девять месяцев. Почти впритык, но успели.

А опасения были, причем серьезные. Вдруг малыш обидит животное. В таком случае у кошки может возникнуть несварение желудка, а затем и когнитивный диссонанс, а это уже не шутки.

Итак, техника безопасности:

Малыш должен быть в хорошем настроении и сыт.

Очень важно, чтобы кошка хорошо выспалась.

Обязательно за неделю до часа "Х" употребление кошкой грубой клетчатки.

Никаких искусственных кормов для обоих!

Наконец, экипировка в норме, все сыты и довольны. По условному взмаху пушистика начинается процесс знакомства.

Малыш, увидев кошку, не смог скрыть своего счастья, ведь еще находясь под сердцем у матери, он слышал ее урчание. Можно сказать, находился с ней на одной волне.

Кошка вела себя более настороженно. Ну, возраст все-таки. Сколько таких она повидала.

Через минуту знакомства все опасения исчезли. Кошка по-хозяйски обнюхав ребенка, подала матери знак, мягко дотронувшись подушечкой лапы до животика ребенка. Началась дружба на всю жизнь.

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