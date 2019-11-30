Полные подгузники счастья: как малыша с кошкой знакомили

Первая встреча кошки с младенцем - это очень важное событие для всей семьи. На подготовку отводилось примерно девять месяцев. Почти впритык, но успели.
А опасения были, причем серьезные. Вдруг малыш обидит животное. В таком случае у кошки может возникнуть несварение желудка, а затем и когнитивный диссонанс, а это уже не шутки.
Итак, техника безопасности:
- Малыш должен быть в хорошем настроении и сыт.
- Очень важно, чтобы кошка хорошо выспалась.
- Обязательно за неделю до часа "Х" употребление кошкой грубой клетчатки.
- Никаких искусственных кормов для обоих!
Малыш, увидев кошку, не смог скрыть своего счастья, ведь еще находясь под сердцем у матери, он слышал ее урчание. Можно сказать, находился с ней на одной волне.
Кошка вела себя более настороженно. Ну, возраст все-таки. Сколько таких она повидала.
Через минуту знакомства все опасения исчезли. Кошка по-хозяйски обнюхав ребенка, подала матери знак, мягко дотронувшись подушечкой лапы до животика ребенка. Началась дружба на всю жизнь.
Читайте также:
-
Усатый диспетчер: кот научился объявлять остановки человеческим голосом
-
"Знай свое место, краб!": кот на задних лапах давит авторитетом
-
"Ну не люблю я тебя!": ужасы безответной любви собаки к коту