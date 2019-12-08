Мода или каприз: как на Западе набирает популярность гендерно-нейтральное воспитание

Среди детей голливудских звезд появилась новая мода – трансгендерность, то есть они могут сменить пол, причем официально, или объявить себя агендерами К чему может привести следование трендам – смотрите в нашем видео.

Все чаще в СМИ появляются упоминания о трансгендерах. Это люди, которые по каким-то причинам чувствуют себя некомфортно в своем поле. Сегодня они активно борются за свои права.

В конце января британских врачей попросили не называть беременных женщин будущими мамами. Вместо этого им предложили нейтральный термин "беременные люди", чтобы не обижать трансгендеров.

Стоит отметить, что в толерантной Европе только за последний год несколько стран легализовали заключение однополых союзов. В их числе Италия, Норвегия и Финляндия.

Читайте также: