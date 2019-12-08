"Держи пять!": первый юбилей Sputnik Абхазия

Информационное агентство Sputnik Абхазия впервые вышло в онлайн 8 декабря 2014 года. В этом году Sputnik отмечает свой первый юбилей – пять лет.

В коллективе Sputnik на сегодняшний день 39 сотрудников. Это корреспонденты, фотографы, видеооператоры и монтажеры, корректор и редакторы, выпускающие продюсеры, радио-ведущие, SMM¬менеджеры и многие другие.

К юбилею Sputnik подготовил для читателей видео обзор моментов из жизни информагентства. Уже пять лет каждый день, без выходных, днем и ночью Sputnik оперативно поставляет новости жителям Абхазии, но не многие знают, что происходит за кадром и за заголовками.

За пять лет абхазскую версию сайта посетили более 143 тысяч уникальных пользователей, русскую версию – более 12 миллионов человек.

На абхазской и русской версиях сайта вышло более 56 тысяч статей, 6116 видео, 1746 фотолент, 794 раза информация была подана в виде инфографики.

Самые важные новости появляются и на страницах Sputnik в социальных сетях. С каждым годом количество подписчиков увеличивается. Всего за событиями в соцсетях следят 109 444 человек. Больше всего фолловеров у Sputnik в Instagram около 60 тысяч, более 32 тысяч человек первыми узнают новости из национальной и русской версии страниц на Facebook, а также видят закулисье Sputnik на странице Sputnik backstage.

В 2017 году Sputnik Абхазия начал собственное прямое вещание из студии в Сухуме. Вещание охватывает всю населенную территорию страны.

Первая пятилетка: юбилей Sputnik Абхазия в цифрах - инфографика.

Материалы Sputnik Абхазия активно используются для цитирования 15 информационными ресурсами республики, двумя телеканалами и одной радиостанцией.